Das Flaschenetikett ziert eine Windmühle. 200 Liter Bier kann Robert Jacobs in Strackholt in einem Durchgang brauen. FOTO: Jens Schönig Gerstensaft aus Großefehn Robert Jacobs aus Bayern betreibt „kleinste Brauerei Ostfrieslands“ Von Jens Schönig | 31.05.2022, 09:07 Uhr

In Strackholt, einer Ortschaft der Gemeinde Großefehn im Landkreis Aurich, braut Robert Jacobs aus Bayern Bier - in der wohl „kleinsten Brauerei Ostfrieslands“. Was hat es damit auf sich?