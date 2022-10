Wie hier in Bremen sollen weihnachtlich geschmückte Traktoren Anfang Dezember durch die Stadt Weener und ihre Ortsteile fahren. Symbolfoto: dpa up-down up-down Lichterfahrt für guten Zweck Rheiderländer planen Weihnachtskonvoi - Spende an kranke Kinder Von Steffen Busemann | 29.10.2022, 08:12 Uhr

Am Samstag, 3. Dezember, sollen sich die Straßen in der Stadt Weener und ihren Ortsteilen im ostfriesischen Landkreis Leer in ein buntes Lichtermeer verwandeln. Das zumindest ist die Idee von Daniel Lünemann aus Weener und Maik Dierks aus Bunde.