Jetzt grüßt er wieder von der 1. Südwieke in Rhauderfehn. Das Beton-Maskottchen Fokko ist nach einem Unfallschaden wieder an seinen Stammplatz zurückgekehrt. Foto: Dirk Hellmers Nach Unfallschaden Rhauderfehn: Maskottchen Fokko ist wieder zurück in der 1. Südwieke Von Dirk Hellmers | 07.11.2022, 14:45 Uhr

Daumen hoch! So kennen die Fehntjer das Beton-Maskottchen Fokko, das in der 1. Südwieke in Westrhauderfehn stand und nun wieder steht.