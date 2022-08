Mit einem Messer wurde ein Hund in Rhauderfehn tödlich verletzt. FOTO: Gottfried Czepluch via www.imago-images.de up-down up-down Polizei ermittelt Ostfriesland: Hund beim Gassi-Gehen mit Messer erstochen Von Harry de Winter | 08.08.2022, 12:56 Uhr

Schwer blutend an Hals und Unterkiefer kam ein Hund seinem Besitzer in Rhauderfehn wieder entgegen, als das Tier einem anderen Hundehalter nachgelaufen war. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall.