Die Hahnentanger Mühle ist aktuell gesperrt. Foto: Lea Erhards Bauwerk gesperrt Rhauderfehn: Balken in Mühle stürzt sieben Meter in die Tiefe Von Lea Erhards | 01.08.2023, 18:19 Uhr

Am vergangenen Montag gab es in der Hahnentanger Mühle in Rhauderfehn eine dramatische Entdeckung: Einer der Holzbalken der Galerie ist abgebrochen und sieben Meter tief hinabgestürzt.