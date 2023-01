Die Hajo-Unken-Straße war am Montag zeitweise gesperrt. Foto: Michael Kierstein up-down up-down Zünder war noch vorhanden Reste einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Leer entschärft Von Jonas Bothe und Michael Kierstein | 17.01.2023, 10:55 Uhr

Weil in der Hajo-Unken-Straße in Leer bei Bauarbeiten Reste einer Brandbombe entdeckt wurden, musste am Montagnachmittag der Bereich um den Fundort gesperrt und evakuiert werden.