In Ostfriesland wird viel Tee getrunken - und somit auch ausgeschenkt. Aber 200 Tassen in wenigen Minuten? Das ist selbst für die Ostfriesen ungewöhnlich. Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Besondere Teezeremonie Rekord in Leer: 200 Tassen Ostfriesentee eingeschenkt Von dpa | 29.07.2023, 13:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Mehrere Teezeiten gehören in Ostfriesland fest zum Tagesablauf. Sie sind eigentlich geprägt von Ruhe und Gemütlichkeit. Bei einer besonderen Teezeremonie in Leer ist davon allerdings wenig zu spüren - das liegt an einem ungewöhnlichen Rekordversuch.