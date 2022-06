Auf ein Baustellenfahrzeug in Steenfelde könnte ein Unbekannter einen Schuss abgegeben haben. FOTO: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Im Steenfelder Hammrich Rätsel um Schuss auf Baufahrzeug in Westoverledingen Von Dirk Hellmers | 25.06.2022, 12:07 Uhr

Was hat sich am 31. Mai am Dweelandsweg in Steenfelde zugetragen? Das will die Polizei herausfinden. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.