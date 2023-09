Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei Rund 20 Jugendliche prügeln in Leer aufeinander ein Von Carsten van Bevern | 16.09.2023, 15:41 Uhr Großeinsatz für die Leeraner Polizei: Rund 20 Jugendliche waren am Freitagabend in eine Schlägerei verwickelt. Symbolfoto: Polizei up-down up-down

In Leer sind am Freitagabend rund 20 Jugendliche in eine Schlägerei verwickelt. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei der Täter festnehmen. Nun werden Zeugen der Tat gesucht.