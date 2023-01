Betroffen von der Insolvenz ist auch das Seniorenhaus in Hesel. Foto: Ortgies up-down up-down Gruppe auch in Ostfriesland aktiv Pflegeheim in Leer im Bau: Künftiger Betreiber Convivo ist insolvent Von Katja Mielcarek (mit dpa) | 25.01.2023, 15:55 Uhr

Die Convivo-Unternehmensgruppe aus Bremen hat am Montag für „die wesentlichen Gesellschaften“ Insolvenzanträge gestellt. Die Gruppe betreibt auch Pflegeeinrichtungen in Ostfriesland und plant eigentlich den Betrieb eines im Bau befindlichen Seniorenzentrums in Leer zu übernehmen.