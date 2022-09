Das Maskottchen Fokko vom Fehn sitzt Probe, während sich Merle Stührenberg, Axel Hesel, Thies Kruse und Rainer Bron (von links) aus dem Organisationsteam auf die Veranstaltung freuen Foto: Geertje Wehry up-down up-down Bürgermeister steht hinter Aktion Pfahlsitzen in Rhauderfehn: Kritik prallt an Organisatoren ab Von Luca Hagewiesche | 03.09.2022, 15:48 Uhr

52 Stunden - mit Pausen - sollen die Teilnehmer während der ersten Pfahlsitzmeisterschaft Ende September in Rhauderfehn auf ihren Plätzen ausharren. Kritik an der Aktion prallt an den Organisatoren ab.