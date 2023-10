So steht es um die Pläne Papenburg: Das Geld ist da, aber wo bleibt der Bike-Park? Von Gerd Schade | 16.10.2023, 15:23 Uhr Aus der Corona-Not eine Tugend machten Kinder in Papenburg und zimmerten sich selbst Rampen. Foto: Jule Rumpker up-down up-down

Der Bike-Park in Papenburg sollte in diesem Jahr kommen. In weniger als drei Monaten aber ist 2023 Geschichte. Wird das noch was? Eine Antwort aus dem Rathaus auf diese Frage ist eindeutig.