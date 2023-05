Frank Langen und Eva Götze aus Folmhusen hoffen, dass ihr kleiner Sohn Jari bald eine Spenderniere erhält. Foto: Geertje Wehry up-down up-down Wartezeit auf Spenderorgan unklar Ostfriesland: Jari (3) aus Folmhusen benötigt dringend eine neue Niere Von Geertje Wehry | 26.05.2023, 09:24 Uhr

Er ist einer von Tausend in Deutschland: Jari aus Folmhusen in Ostfriesland wartet auf eine Organspende. Der Dreijährige ist schon seit seiner Geburt krank und braucht eine neue Niere. Krankenhausaufenthalte belasten die Familie und führen zu Verzögerungen an ihrem Neubau. Eine Firma aus Ramsloh hat ihnen nun geholfen.