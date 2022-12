Am 18. November wurde das riesige Schiff zu Wasser gelassen. Archivfoto: Michael Kierstein up-down up-down „Symphony Atlantic“ Neuer Frachter aus Leer nimmt Anfang 2023 Kurs auf Rotterdam Von Michael Kierstein | 14.12.2022, 11:36 Uhr

Im November wurde der in Leer gebaute Frachter „Symphony Atlantic“ zu Wasser gelassen. Bald sticht er erstmals in See.