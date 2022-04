Freuen sich auf die Eröffnung der renovierten Anlage am 1. Mai (von links): Tochter Hoang Yen Tran, Betreiberin Mien Thi Tran und Koch Vanxuan Vu aus Neermoor. FOTO: Holger Szyska Asia-Snacks beim Freibad Neue Pächter für Minigolf-Anlage mit Imbiss und Kiosk in Weener Von Holger Szyska | 28.04.2022, 09:53 Uhr

Alles neu macht der Mai: Mit einem Pächterwechsel, einem erweiterten Angebot im Imbiss und im Kiosk sowie mit renovierten Bahnen startet die Minigolf-Anlage „Treff-Punkt“ am Freibad in Weener in die Saison.