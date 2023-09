Am Unnerloogsweg in der „Alten Feuerwache“ wird der Internist Dr. André Di Nanni (40) gemeinsam mit der angestellten Ärztin Maike Kampmann praktizieren. Di Nannis Ehefrau Michaela (41) kümmert sich um Management und Controlling.

Mindestens eine Million Euro in Umbau investiert

Das Ehepaar hat das ehemalige Feuerwehrhaus für eine siebenstellige Summe umbauen lassen. Im Erdgeschoss wurden auf einer Fläche von 300 Quadratmetern mehrere Behandlungsräume (einschließlich Labor und EKG), der Empfang sowie die Wartebereiche eingerichtet. Im Obergeschoss befinden sich ein Schulungsraum sowie Mitarbeiterräume. Dort wird auch noch eine Terrasse für das Personal errichtet.

„Ab dem Frühjahr 2024 soll ein dritter Arzt dazukommen“, berichtet Michaela Di Nanni. Insgesamt zehn Mitarbeiter sind in der neuen Praxis tätig – darunter sechs medizinische Fachangestellte.

Ehemaliger Oberarzt im Klinikum Leer

André Di Nanni war lange im Leeraner Klinikum Oberarzt der Inneren Medizin und arbeitete bis zuletzt noch in einer Praxis in der Krummhörn. Am Klinikum hatte er mit Maike Kampmann zusammengearbeitet.

Als Oberarzt der Inneren Medizin war André Di Nanni lange im Klinikum Leer tätig.

Neben der hausärztlichen Versorgung bieten die beiden Ärzte unter anderem Familienmedizin an. Es wird auch eine Kindersprechstunde geben. „Wir behandeln bei uns Neugeborene ab drei Wochen. Allerdings sind wir keine Kinderarztpraxis. Das heißt, dass auch die Eltern der Jungen und Mädchen bei uns Patienten sein sollten“, erklärt André Di Nanni. Weitere Schwerpunkte der Tätigkeiten sind unter anderem Ernährungs- und Reisemedizin, Kardiologie, Diabetologie und Chirotherapie.

Seit wenigen Tagen ist die Terminvergabe bereits freigeschaltet – sowohl telefonisch, persönlich vor Ort zu den Sprechzeiten in der Praxis oder auf der Internetseite. „Der Zulauf ist bereits enorm“, berichtet André Di Nanni.

Hausärztliche Versorgung trotz Neuansiedlung schlecht

Trotz dieser Neuansiedlung in Collinghorst ist die hausärztliche Versorgung im Planungsbereich Leer-Süd besonders schlecht. Das berichtet Dieter Krott, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) in Aurich.

Bei einem Versorgungsgrad von 84,7 Prozent werden nach den neuesten Zahlen noch zwölf niedergelassene Hausärzte benötigt, erklärt Krott. Zum Planungsbereich Leer-Süd gehören die Gemeinden Jemgum, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Weener, Westoverledingen und Bunde. Um die Versorgung mit Medizinern auf dem Land sicherzustellen, unternimmt die KVN verschiedene Anstrengungen.

„Die Kassenärztliche Vereinigung wird auch 2023 die Ansiedlung ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte mit einem Zuschuss von bis zu 75.000 Euro unterstützen. Ein Großteil der Förderungen liegt bei 60.000 Euro“, berichtet Krott.

Aber auch Programme, um die Attraktivität der Praxisstandorte zu erhöhen, seien von großer Bedeutung. „Die KVN bietet mit ihren Niederlassungsberatern vor Ort ein umfassendes Beratungspaket für Kommunen, um diese bei der Stabilisierung der ärztlichen Versorgung in den Regionen zu unterstützen“, sagt Krott.

Gemeinderat Ostrhauderfehn billigt 30.000 Euro Förderung

In Ostrhauderfehn hat man diesen Schritt zur Verbesserung der Attraktivität schon vollzogen. Dort gibt es seit einigen Jahren eine Förderung für neue Hausärzte, wenn sie sich in der Gemeinde ansiedeln. Dieser Zuschuss beträgt 30.000 Euro – und wurde erst jetzt wieder genehmigt.

Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die Ärztin Clara Noseleit diese Fördersumme erhält. Sie wird in die Praxis ihres Mannes Dr. Michael Noseleit einsteigen. Die Praxis befindet sich aktuell noch an der Hauptstraße. Derzeit entsteht aber ein Neubau an der Hahnstraße, in den das Ärzte-Ehepaar zum Jahreswechsel einziehen wird.