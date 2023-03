Auf eine ausgelassene Stimmung auf den Tanzflächen hoffen die Organisatoren der „Nach der Nächte“ in Völlenerkönigsfehn. Archivfoto: Holger Weers up-down up-down So läuft der Kartenvorverkauf „Nacht der Nächte“: Party am 30. April 2023 in Völlenerkönigsfehn Von Holger Weers | 04.03.2023, 17:15 Uhr

Verschiedene Musikbereiche in einem großen Festzelt auf dem Schützenplatz in Völlenerkönigsfehn sollen zur „Nacht der Nächte“ am Sonntag, 30. April, wieder Tausende Besucher anlocken.