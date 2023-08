Bisherige Leiterin erkrankt Nachfolge für Leitung des Tierheims in Stapelmoor erneut gescheitert Von Michael Hoegen | 11.08.2023, 08:52 Uhr Tierheim Stapelmoor. Foto: Susanne Risius-Hartwig up-down up-down

Das Tierheim des Tierschutz Rheiderland in Stapelmoor hat keine Leiterin mehr. Silvana Oosterbeek, die am 1. August die Leitung des Tierheims übernommen hatte, hat in dieser Woche gekündigt.