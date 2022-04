Der Hessepark in Weener bleibt übers Wochenende geschlossen (Archivbild). FOTO: Kai-Uwe Hanken Auch Pferde sollen Ruhe haben Nach Vandalismus: Hessepark in Weener am Wochenende zu Von Tatjana Gettkowski | 29.04.2022, 18:36 Uhr

Nach den jüngsten Vandalismus-Vorfällen wird der Hessepark in Weener an diesem Wochenende geschlossen. Grund ist der Johannimarkt in der Stadt.