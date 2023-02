Voraussichtlich die ganzen Sommerferien lang wird die Hauptstraße in Loga von der Spier-Kreuzung bis zum Ortseingang Leer auf ganzer Länge für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Heisfelder Straße und Hauptstraße Nach Stadtring-Sperrung: In Leer droht das nächste Verkehrschaos Von Katja Mielcarek | 09.02.2023, 09:47 Uhr

Der Stadtring in Leer ist nach monatelanger Sperrung erst seit wenigen Wochen wieder frei. Nun ist in der Leda-Stadt das nächste Verkehrschaos in Sicht.