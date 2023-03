Foto: Hinrich Kuper Versammlung der Gemeinde steht an Nach Rücktritt: Stapelmoor braucht nun einen neuen Kirchenrat Von Hinrich Kuper | 14.03.2023, 08:47 Uhr

Pastorin Barbara Wündisch-Konz will wegen mangelnder Unterstützung ihrer Ideen durch den Kirchenrat weg aus Stapelmoor. Nach viel und durchaus heftiger Kritik am Kirchenrat sind dessen Mitglieder geschlossen zurückgetreten. So geht es nun weiter.