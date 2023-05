Zur Pension „Sonnengruß“ wurde für die Dreharbeiten am Alten Hafen in Weener ein Haus umfunktioniert. Foto: Jan Bruins up-down up-down Mit Maren Kroymann und Ulrike Kriener „Mona & Marie II“: ZDF dreht Komödie am Alten Hafen in Weener Von Steffen Busemann, Jan Bruins | 12.05.2023, 18:23 Uhr

Am Alten Hafen in Weener hat das ZDF an der Fortsetzung einer Komödie gedreht, die Millionen Fernsehzuschauer vor den Bildschirm gelockt hatte.