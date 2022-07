Ferienzeit heißt Stauzeit. Auch um Leer herum wird es wegen einer Baustelle immer wieder eng (Archivfoto). FOTO: Klaus Ortgies up-down up-down Ferienbeginn auf Autobahn spürbar Staus auf der A31 bei Leer: Es wird nicht weniger Verkehr Von Michael Kierstein | 06.07.2022, 16:22 Uhr

Bereits am vergangenen Wochenende bildeten sich auf der A 31 bei Leer lange Staus auf dem Weg Richtung Küste. Die Ferien in Nordrhein-Westfalen haben begonnen und die Touristen strömen in Richtung Ostfriesland.