Autobahn war gesperrt A31 bei Emden: Frau fährt mit 1,8 Promille in die Leitplanken Von Caroline Theiling | 26.03.2023, 11:34 Uhr

Mit mehreren alkoholisierten Verkehrsteilnehmern hatte die Polizei in Ostfriesland am Wochenende zu tun. Während in zwei Fällen lediglich die Weiterfahrt untersagt wurde, baute eine 28-jährige Frau aus Aurich einen Unfall auf der Autobahn 31.