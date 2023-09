Zu mehreren Einsätzen musste die Polizei in der Nacht zum Samstag ausrücken, nachdem es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Menschen gekommen ist.

Strafverfahren gegen 31-jährigen Mann

Am Samstagmorgen kam es laut Polizeiangaben zunächst gegen 5.20 Uhr an der Großen Straße in Emden zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Plötzlich setzte dann ein 31-jähriger Beteiligter Tierabwehrspray ein. Durch den Einsatz des Tierabwehrsprays wurden vier Personen leicht verletzt. Gegen den 31-jährigen Mann aus Emden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Männer waren alkoholisiert

Um 6.30 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung - ebenfalls an der Großen Straße in Emden. Insgesamt drei alkoholisierte Männer im Alter von 16 bis 23 Jahren aus Emden und dem Landkreis Aurich wirkten gemeinsam auf einen 31-jährigen Mann aus Emden ein, der dabei verletzt wurde und ins Krankenhaus musste. Später stellte sich heraus, dass die Auseinandersetzung unmittelbar mit dem Vorfall um 5.20 Uhr zusammenhing. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die im Tatzeitraum tatrelevante Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.