In Spezialklinik geflogen Mann nach Explosion in Westoverledingen lebensgefährlich verletzt Von Julia Mausch | 03.09.2023, 09:49 Uhr Bei einer Explosion im Landkreis Leer ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Landkreis Leer ist es am Samstag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann wurde in einem Einfamilienhaus in Westoverledingen lebensgefährlich verletzt.