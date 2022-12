Die Polizei musste in Leer nach einem handgreiflichen Streit eingreifen. Symbolfoto: imago images/Die Videomanufaktur up-down up-down Zwei Gruppen in Streit geraten Mann in Leer durch Glasflasche am Kopf verletzt Von Tobias Böckermann | 24.12.2022, 11:30 Uhr

Die Polizei musste am Freitagabend in Leer gleich mit mehreren Streifenwagen ausrücken. Zwei Personengruppen waren in einen handgreiflichen Streit geraten.