Zwischen dem Soltborger Sieltief und der Autobahn A31 wollen Maike und Enno Janssen auf einer Gesamtfläche von rund 180.000 Quadratmetern den „Solarpark Holtgaste“ betreiben. Foto: Holger Szyska up-down up-down Auf 18 Hektar Fläche Strom statt Milch: Maike und Enno Janssen planen Solarpark in Holtgaste Von Holger Szyska | 02.06.2023, 16:17 Uhr

Wenn Maike und Enno Janssen aus Holtgaste bei Jemgum in Ostfriesland ihren Solarpark an der Autobahn A31 in Betrieb nehmen, wollen sie ihren Viehbestand von 80 Tieren verkaufen. Deshalb gehen sie diesen Schritt.