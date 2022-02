Anita Wessels vom Nah-und-Gut-Markt Blank verweist auf ein leeres Regal. Kunden kann sie bei der Suche nach „Lüttje Kluntje“ nicht weiterhelfen. FOTO: Klaus Ortgies In Supermärkten wird Kandis-Zucker knapp Ostfriesen vor leeren Regalen: Wo ist der Lüttje Kluntje? Von Vera Vogt, Tobias Rümmele | 25.02.2022, 12:05 Uhr

In immer mehr Supermärkten in Ostfriesland wird der kleine Kandis-Zucker, vielen besser bekannt als „Lüttje Kluntje“, knapp. Das wird länger so bleiben.