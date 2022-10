Was für andere aussieht wie ein Bildschirmschoner, ist für David Rutkevich die Darstellung von Blutzellen, die sein Algorithmus erkennen kann. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down Hilfe für Entwicklungsländer 18-Jähriger aus Leer gewinnt Wettbewerb für Künstliche Intelligenz Von Katja Mielcarek | 25.10.2022, 16:03 Uhr

Mit dem Biologie-Unterricht hat David Rutkevich aus Leer in der Schule nicht viel am Hut. In seiner Freizeit hat er sich aber intensiv mit einem biologischen Thema gewidmet und ist jetzt dafür belohnt worden.