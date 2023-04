Während der Löscharbeiten drang starker Qualm aus dem nach einer Seite hin offenen Schuppen. Foto: Carsten Ammermann up-down up-down Heuballen fingen Feuer Landwirtschaftlicher Schuppen in Völlen stand in Brand Von Carsten Ammermann | 14.04.2023, 11:21 Uhr

Zu einem Brand eines größeren landwirtschaftlichen Schuppens an der Völlener Dorfstraße in Völlen sind am Donnerstag gegen 23 Uhr mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde Westoverledingen ausgerückt.