Hat Kunde Angestellte beleidigt? Kuchenguss fällt ab: Streit in Bäckerei in Aurich endet vor Gericht Von Bettina Keller | 16.06.2023, 11:06 Uhr

Weil der Kuchenguss abgeblättert war, kam es im Januar in einer Bäckereifiliale in Aurich zu einem Streit. In dessen Verlauf soll der unzufriedene Kunde die Verkäuferin mit den Worten „Roll nach hinten, fette Kuh“ beleidigt haben.