Neuer Asphalt wird aufgebracht Kreisel wieder frei, aber B70 bei Ihrhove weiter voll gesperrt Von Carsten Ammermann | 25.04.2023, 17:03 Uhr

Der in den vergangenen Tagen gesperrte Kreisel im Zuge der B70 in Folmhusen zwischen Papenburg und Leer ist wieder frei, die Bundesstraße in dem Bereich aber noch nicht.