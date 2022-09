Der Lastwagen war mit seiner Ladung an der Brücke hängengeblieben. Ein Kranaufsatz riss dabei ab. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Fahrer leicht verletzt Kran ragt heraus: Lastwagen kracht in Veenhusen gegen Brücke Von Karin Lüppen | 09.09.2022, 17:06 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstag gegen 10 Uhr an der Brücke über die Koloniestraße in Veenhusen (Gemeinde Moormerland) mit seiner Ladung und einem Kranaufsatz hängengeblieben, die offenbar zu hoch für die Durchfahrt waren.