Not macht erfinderisch Kollekte mit EC-Karte: Pilotprojekt in Kirchengemeinde in Leer Von Rieke Heinig | 17.10.2023, 06:05 Uhr Betrag auswählen, Karte an das Gerät halten, fertig: Tomke Borus von der Gemeinde und Pastor Ingo Brookmann zeigen, wie es geht. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down

In der evangelisch-reformierten Kirche in Leer-Loga geht bei Gottesdiensten nicht mehr nur der Klingelbeutel um. Für die Kollekte gibt es jetzt auch ein EC-Gerät. Das ist niedersachsenweit bislang einmalig, die Idee ist aus einer Not heraus geboren.