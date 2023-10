60-Millionen-Projekt mit Verzögerung Klinikum Leer: So steht es um die Pläne für den Neubau Von Jonas Bothe | 17.10.2023, 17:33 Uhr Vor dem jetzigen Eingangsbereich wurde das große Logo des Klinikums bereits entfernt. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down

Vor gut zwei Jahren wurde ein Großprojekt am Klinikum Leer vorgestellt – der Bau eines neuen Gebäudes an der Augustenstraße. Doch was ist daraus geworden?