In der „Kaffeebeere“ in Esens sind Kinder künftig nicht mehr erlaubt. FOTO: colourbox.de (Symbolfoto) up-down up-down Schuld sind die Eltern Kinder bleiben draußen: Café in Esens nur noch für Erwachsene Von Oliver Bär | 03.08.2022, 05:45 Uhr

In der „Kaffeebeere“ in Esens sind Kinder unter zehn Jahren im Gastraum nicht mehr geduldet. Schuld tragen ignorante Eltern. Und es ist nicht der erste Fall in Ostfriesland.