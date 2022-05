Auf der Baustelle am Hafenkopf wird sich in absehbarer Zeit nichts tun. FOTO: Klaus Ortgies Projekt von Terfehr aus Rhede Kein Stahl: Bau-Stillstand am Hafenkopf in Leer Von Katja Mielcarek | 06.05.2022, 17:09 Uhr

Wegen des Kriegs in der Ukraine gibt es eine wohl monatelange Verzögerung des Baubeginns am Hafenkopf in Leer. Das Projekt des Unternehmens Terfehr aus Rhede ruht.