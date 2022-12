Die Arbeitsbedingungen beim Online-Handelsriesen Amazon werden immer wieder kritisiert. Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Wer rot markiert ist, hat ein Problem Jeden Tag Druck: Ex-Fahrer aus Emden gibt Einblick ins System Amazon Von Gordon Päschel | 23.12.2022, 11:38 Uhr

Chats eines ehemaligen Paketzustellers des Online-Händlers Amazon am Verteilzentrum in Emden zeigen den alltäglichen Druck in dem System des Konzerns. Ein Beispiel für alle, die sich gern Waren an die Wohnungstür liefern lassen und verstehen wollen, warum viele Kurierfahrer vor allem vor den Feiertagen so gehetzt wirken.