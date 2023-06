Auf einer Kreidetafel an dem Imbiss steht „Zu verkaufen“. Foto: David Ammermann up-down up-down Betreiber plant neues Projekt Rusty’s Streetfood: Imbiss an der B70 bei Großwolde steht zum Verkauf Von Carsten Ammermann | 23.06.2023, 06:38 Uhr

Der Standort für den Imbiss ist eigentlich optimal. Das Holzgebäude, in dem bis jetzt „Rusty’s Streetfood“ Pommes, Hamburger und Currywurst verkauft hat, steht direkt an der viel befahrenen Bundesstraße B70 in Großwolde.