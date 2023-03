Schauspieler Michael B. Jordan als Adonis Creed in einer Szene des Films „Creed III - Rocky’s Legacy“. In mehreren Kinos in Deutschland und anderen Ländern ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während der Film lief.

Foto: Eli Ade/Metro-Goldwyn-Mayer Studios/Warner Bros./dpa up-down up-down