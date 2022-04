Hautarzt Bernd Brinker hat jetzt Klarheit über seine Möglichkeiten beim Behandeln von Patienten. (Archivbild) FOTO: Bodo Wolters Nach Widerspruch gegen Praxis Wen darf Hautarzt Bernd Brinker in Weener behandeln? - Entscheidung steht Von Tatjana Gettkowski | 01.04.2022, 16:10 Uhr

Hautarzt Bernd Brinker hat jetzt Klarheit darüber, ob er in seiner neuen Hautarztpraxis in Weener auch Kassenpatienten behandeln darf. Es gab einen Widerspruch gegen die Vergabe des Praxissitzes an ihn.