Der 88-jährige Helmut Friedrich aus Emden kann seinen Schriftverkehr mit der EWE zu den Akten legen. Der Stromversorger hat nach rund eineinhalb Jahren eingelenkt und alle Lieferverträge für ein Haus storniert, das Friedrich erklärtermaßen verkauft hatte. FOTO: Klaus Ortgies (Archiv) up-down up-down Unternehmen dementiert Weiter Probleme für EWE-Kunden? Neue Beschwerde aus Ostfriesland Von Andreas Ellinger | 09.08.2022, 17:09 Uhr

Im Interview mit dem EWE-Chef Stefan Dohler Ende Juli klang es so, als seien die Probleme mit IT-System und Telefon-Hotline behoben. Doch nun gibt es einen neuen Fall in Ostfriesland, in dem ein Kunde Gegenteiliges berichtet.