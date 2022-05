In Leer trieben am Dienstag Handtaschendiebe ihr Unwesen. FOTO: Symbolfoto: Imago Images / Agentur 54 Grad Polizei sucht nach Zeugen Handtaschendiebe gehen in Leer auf Beutezug: 65-Jährige bestohlen Von Harry de Winter | 11.05.2022, 12:26 Uhr

In Leer trieben am Dienstag Handtaschendiebe ihr Unwesen. In einem Fall waren sie erfolgreich, in einem weiteren blieb es bei dem Versuch. Die Polizei sucht nach Zeugen.