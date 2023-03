Auch Bürger beteiligten sich an der Suche nach der Zweijährigen. Archivfoto: Bodo Wolters up-down up-down Kind spielte im Garten Nach großer Suchaktion in Leer: Warum Eltern kein Ärger droht Von Michael Kierstein | 22.03.2023, 14:23 Uhr

Die groß angelegte Suche nach einem zweijährigen Mädchen in Leer hat keine finanziellen Folgen für die Eltern. Wir erklären, warum das so ist und was die Polizei in solchen Fällen grundsätzlich rät.