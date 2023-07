Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in Weener aus. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Warnung vor Asbest-Stücken Großbrand: Feuer in Werkstatthalle in Weener ausgebrochen Von Jonas Bothe | 21.07.2023, 09:30 Uhr

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Donnerstag in Weener bei einem Brand in einer Werkstatthalle im Einsatz. Die Stadt Weener warnte Anwohner vor herumfliegenden Asbest-Stücken.