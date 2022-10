Das Porsche-Zentrum Oldenburg hat ein Auge auf ein Grundstück an der Heisfelder Straße in Leer geworfen. Foto: Katja Mielcarek up-down up-down Auf Gelände bei Sportverein Gespräche mit der Stadt: Porsche will nach Leer Von Katja Mielcarek | 20.10.2022, 08:37 Uhr

Die Liste der in Leer angesiedelten Gewerbebetriebe bekommt wohl einen namhaften Neuzugang. Offenbar will sich Porsche an der Heisfelder Straße niederlassen.