Beim Frühtanz herrscht immer ausgelassene Stimmung – so wie auf diesem Bild aus dem Jahr 2017. FOTO: Dirk Hellmers 8000 Karten rasch vergriffen Frühtanz 2022: In Tange und Holte wird Pfingsten gefeiert Von Clarissa Scherzer | 01.06.2022, 11:24 Uhr

Erstmals wieder steigt am Pfingstwochenende der Frühtanz in Tange im Landkreis Ammerland. Das Spektakel lockt auch immer junge Menschen aus dem Emsland an.