Um einen Auftritt beim »Free for all«-Festival 2023 haben sich hunderte Bands beworben. Das Bild entstand bei der Veranstaltung im Juli 2016. Archivfoto: Zuidema Auch Künstler aus Meppen dabei „Free for all"-Festival in Stapelmoor: Hunderte Bands wollen dabei sein Von Steffen Busemann | 21.10.2022, 10:06 Uhr

Mexiko, Frankreich, Spanien: Die Liste der Länder, aus denen sich Bands um einen Auftritt beim „Free for all reloaded“-Festival (FFA) im Juli kommenden Jahres in Stapelmoor beworben haben, kann sich sehen lassen. Aber auch lokale Bands aus dem Emsland treten auf.