Mit einem Abflammgerät soll ein Mann in Flachsmeer den Brand eines Wohn- und Geschäftshauses verursacht haben - absichtlich (Symbolbild). FOTO: Feuerwehr Hasbergen/ Halsband up-down up-down Mit Abflammgerät Flachsmeer: Hausbewohner soll Feuer gelegt haben Von Michael Hoegen | 28.07.2022, 13:12 Uhr

Nach einem Gebäudebrand in Flachsmeer (Westoverledingen) steht ein 55-jähriger Hausbewohner in Verdacht, das Feuer mit einem Abflammgerät mutwillig verursacht zu haben. Der Mann befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik.